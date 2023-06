Bundespolizeiinspektion Flensburg

BPOL-FL: Elmshorn - Jugendlicher bespuckt und trat Zugbegleiter nach Streit um ein Ticket

Elmshorn (ots)

Ein Zugbegleiter der Deutschen Bahn geriet mit einem Jugendlichen in einem Regionalexpress in Streit, weil dieser kein Ticket für die Zugfahrt hatte. Daraufhin wurde gespuckt, geschubst und getreten. Am Ende kommt eine Streife der Bundespolizei zum Schlichten und zur Anzeigenaufnahme.

Bereits am Freitagnachmittag gegen 16.15 Uhr wurde eine Streife der Bundespolizei im Bahnhof Elmshorn auf einen lauthals ausgetragenen Streit auf Bahnsteig 3 aufmerksam. Ein Zugbegleiter der DB AG hatte einen Jugendlichen nach längerem Klopfen aus der Zugtoilette gebeten. Dabei stellte der Mann fest, dass der Jugendliche kein Ticket besaß und forderte ihn auf, eines zu kaufen oder den Zug zu verlassen.

Daraufhin spuckte der 16-Jährige in Richtung des DB Mitarbeiters. Dieser schubste den Jungen kurzerhand aus dem Zug und setzte seine Kontrolle fort. Worauf der Junge auf den Mitarbeiter los ging und ihm mit den Knie einen Stoß in den Rücken verpasste. Den anschließenden lautstarken Streit trennte die eintreffende Bundespolizeistreife.

Den polizeilich bekannten, 16-jährigen Jungen, nach dem eine Staatsanwaltschaft wegen Hausfriedensbruch mit einer Aufenthaltsermittlung fahndete, erwarten jetzt Strafverfahren wegen Erschleichen von Leistungen und Körperverletzung. Der Zugbegleiter konnte seinen Dienst fortsetzen.

Original-Content von: Bundespolizeiinspektion Flensburg, übermittelt durch news aktuell