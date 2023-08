Kreispolizeibehörde Unna

POL-UN: Bergkamen - Einbruch in Gaststätte - Täter flüchtig

Bergkamen (ots)

Bislang unbekannte Täter sind am Samstag (12.08.2023) durch Aufhebeln einer Eingangstür in eine Gaststätte in der Töddinghauser Straße eingebrochen.

Ein Zeuge konnte gegen 04.45 Uhr verdächtige Geräusche von draußen hören. Auf der Hausrückseite konnte er dann zwei männliche, dunkel gekleidete Personen mit Stirnlampen auf dem Kopf beobachten. Als er diese mit einer Taschenlampe anleuchtete, seien die Personen in Richtung Kuhbachweg geflüchtet. Der Zeuge konnte bei einer Nachschau eine massive Beschädigung an einer Hauseingangstür sowie an einer Seitentür einer Garage auf dem Nachbargrundstück feststellen. Am Tatort wurden beschädigte Geldspielautomaten aufgefunden. Aus einem der Automaten wurde augenscheinlich Bargeld in bislang unbekannter Höhe entnommen. Ob Weiteres aus der Gaststätte entwendet wurde, konnte noch nicht gesagt werden.

Zeugen werden gebeten, sich mit Hinweisen an die Polizeiwache in Kamen unter der Telefonnummer 02307-921-3220 zu wenden.

