Landespolizeiinspektion Erfurt

LPI-EF: Langfinger unterwegs

Erfurt (ots)

Ein sehr konkretes Beuteziel haben Unbekannte derzeit im Erfurter Südosten. In der Zeit vom Freitag, 28.04.2023 bis zum Montag, 01.05.2023 wurden in den Bereichen Drosselberg und Herrenberg insgesamt acht Motorroller entwendet. Diese waren zuvor durch die Eigentümer im öffentlichen Verkehrsraum geparkt und wurden durch den oder die Täter nach Überwindung der Lenkradschlösser gestohlen. Alle acht Roller konnten mit Manipulationsspuren unweit der jeweiligen Tatorte wieder aufgefunden werden.

An den Fahrzeugen wurden umfangreiche Spuren gesichert, so dass die Gefährte in der Folge an die Eigentümer herausgegeben werden konnten. In allen Fällen wurden Ermittlungsverfahren wegen Besonders schweren Diebstahls eingeleitet. (MF)

