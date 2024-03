POL-RE: Kreis Recklinghausen/ Bottrop: Sicherheitskonferenzen mit Stadtspitzen

Recklinghausen (ots) - Auf der Münsterstraße ist am Dienstag gegen 14:15 Uhr eine Autofahrerin mit zwei geparkten Fahrzeugen zusammengestoßen. Nach bisherigen Erkenntnissen verlor die 47-Jährige aus Haltern am See, die in Richtung Dülmen unterwegs war, aus bisher unbekannter Ursache die Kontrolle über ihr Fahrzeug und stieß mit zwei am linken Fahrbahnrand geparkten Autos zusammen. Die Fahrerin verletzte sich ...

