Polizeipräsidium Aalen

POL-AA: Ostalbkreis: Wer wurde gefährdet? - Polizeibeamte angegriffen - Pferd durch Pkw verletzt - Randalierender Patient - Unfallflucht - Sonstiges

Aalen (ots)

Abtsgmünd: 70.000 Euro Sachschaden

Auf rund 70.000 Euro wird der Sachschaden geschätzt, der bei einem Verkehrsunfall am Montagabend entstand. Gegen 19.40 Uhr befuhr ein 35-Jähriger mit seinem BMW X3 die Landesstraße 1080 zwischen Rodamsdörfle und Dewangen. Da der 35-Jährige wohl zu schnell unterwegs war und einem entgegenkommenden Fahrzeug auswich, geriet er mit dem Pkw auf das Bankett, wodurch das Fahrzeug ins Schleudern geriet und gegen eine Böschung prallte. Der BMW überschlug sich und prallte letztendlich gegen einen Baum, wo er auf der Fahrerseite zum Liegen kam. Der Unfallverursacher wurde zur Untersuchung ins Krankenhaus gebracht; er hatte Glück und blieb unverletzt.

Neresheim-Dossingen: Pferd durch Pkw verletzt

Am Montagnachmittag gegen 15 Uhr war ein 62-Jähriger mit seinem Pferd auf dem Gemeindeverbindungsweg zwischen Neresheim und Dossingen bei einem Ausritt unterwegs. Als dem Reiter ein Traktor entgegenkam, lenkte er sein Pferd nach rechts auf eine Wiese und blieb dort stehen, um das Fahrzeug passieren zu lassen. Anscheinend ohne die Geschwindigkeit zu verringern, fuhr das landwirtschaftliche Fahrzeug auf der Straße weiter, woraufhin das Pferd offenbar nervös wurde und sich drehte, wobei es leicht in die Straße ragte. Der Fahrer des Traktors fuhr ohne auszuweichen weiter, wobei das Tier am Vorderbein von dem Traktor gestreift wurde. Ohne anzuhalten fuhr der Traktor dann davon. Eine Zeugin, die den Vorfall beobachtet hatte, konnte entsprechende Angaben machen, so dass der 57-jährige Lenker des Traktors rasch ermittelt werden konnte.

Aalen: Polizeibeamte angegriffen

Nach einer von ihr begangenen Körperverletzung sollten am Sonntagmorgen kurz nach 5 Uhr die Personalien einer 29-Jährigen festgestellt werden. Die deutlich betrunkene Frau verweigerte dies jedoch und schlug unvermittelt nach einem Polizeibeamten. Dieser konnte dem Schlag jedoch ausweichen, so dass er unverletzt blieb. Gegen die Frau wird nun eine entsprechende Anzeige vorgelegt.

Rainau-Buch: Radfahrer übersehen

An der Einmündung Strütgasse/Löhnlesberg übersah ein 85 Jahre alter VW-Fahrer am Sonntagabend gegen 17.20 Uhr einen 32-jährigen Radfahrer und erfasste diesen. Der Radler blieb glücklicherweise unverletzt.

Ellwangen: Randalierender Patient

Kurz vor 2 Uhr am Montagmorgen wurden Beamte des Ellwanger Polizeireviers in die Virngrundklinik gerufen, nachdem ein Patient dort randaliert und offenbar auch eine Krankenschwester geschlagen hatte. Der stark alkoholisierte Mann, der sich kaum auf den Beinen halten konnte, urinierte beim Eintreffen der Polizeibeamten mitten in das Zimmer, verhielt sich extrem aggressiv und beleidigte die eingesetzten Kräfte. Letztlich musste der 42-Jährige am Bett fixiert werden, um seine medizinische Versorgung zu ermöglichen.

Leinzell: Gegen Straßenlaterne gefahren

Ein 72-Jähriger verursachte am Montagabend gegen 21 Uhr einen Sachschaden von rund 4000 Euro, als er mit seinem Toyota beim Ausfahren aus dem Kreisverkehr in der Gmünder Straße gegen eine Straßenlaterne fuhr.

Göggingen: Unfallflucht

Ein bislang unbekannter Fahrzeuglenker verursachte zwischen Samstagmorgen 2 Uhr und Montagvormittag 11.15 Uhr einen Sachschaden von rund 5000 Euro, als er einen Skoda beschädigte, der in diesem Zeitraum auf einem Stellplatz in der Stuifenstraße abgestellt war. Hinweise bitte an das Polizeirevier Schwäbisch Gmünd, Tel.: 07171/3580.

Ellwangen: Von der Fahrbahn abgekommen

Eigenen Angaben zufolge war Sekundenschlaf die Ursache eines Verkehrsunfalls, der sich am Montagabend ereignete. Mit seinem Peugeot befuhr ein 60-Jähriger gegen 17.40 Uhr die BAB A 7 zwischen den Anschlussstellen Aalen-Westhausen und Ellwangen, als er mit dem Fahrzeug nach rechts von der Straße abkam und gegen die Leitplanken fuhr. Sowohl der Unfallverursacher, als auch seine 56 Jahre alte Beifahrerin blieben unverletzt. Der bei dem Unfall entstandene Sachschaden beziffert sich auf rund 12.000 Euro.

Ellenberg: Aufgefahren - drei Personen leicht verletzt

Auf der A 7 zwischen den Anschlussstellen Ellwangen und Dinkelsbühl fuhr eine 57-Jährige am Montagmittag gegen 13 Uhr mit ihrem Opel Astra auf den vor ihr fahrenden VW einer 38-Jährigen auf. Bei dem Unfall erlitten sowohl die 38-Jährige, als auch ihre zwei Beifahrerinnen leichte Verletzungen. Der entstandene Sachschaden wird auf rund 26.500 Euro geschätzt.

Schwäbisch Gmünd: Wer wurde gefährdet?

Am Donnerstagabend gegen 20.50 Uhr befuhr ein 37-jähriger Lenker eines Jeeps die Straße Bahnhofsplatz in Richtung Lorcher Straße. An dem folgenden Kreisverkehr auf Höhe eines dortigen Hotels, kam das Fahrzeug nach links von der Fahrbahn ab und überfuhr Verkehrszeichen. Der Fahrer setzte seine Fahrt dennoch auf der B29 in Richtung Stuttgart fort. Nachdem der Vorfall der Polizei gemeldet wurde, konnte der Jeep durch eine Polizeistreife auf der B29 zwischen Lorch-Ost und Lorch-Waldhausen angetroffen werden. Das stark beschädigte Fahrzeug verlor während der Fahrt fortlaufend Fahrzeugteile, wodurch für weitere Verkehrsteilnehmer auf der B29 erhebliche Gefahr bestand.

Nach mehreren Anhalteversuchen mittels den Anhaltesignalen am Streifenwagen, verließ der 37-Jährige die B29 an der Anschlussstelle Lorch-Waldhausen. Zusammen mit einem dort entgegenkommenden Streifenwagen konnte der Jeep-Fahrer zum Anhalten gezwungen werden. Trotzdem unternahm der Fahrzeuglenker noch mehrere Rangierversuche, um sich den polizeilichen Maßnahmen zu entziehen. Letztendlich konnte der Fahrer jedoch durch die Polizeibeamten vorläufig festgenommen und kontrolliert werden. Hierbei stellte sich heraus, dass der Fahrer erheblich unter Alkoholeinwirkung stand, weswegen im Krankenhaus eine Blutentnahme durchgeführt wurde. Hierbei leistete der 37-Jährige massiven Widerstand und wehrte sich gegen die polizeilichen Maßnahmen. Der Führerschein des Mannes wurde beschlagnahmt.

Aufgrund von mehreren Zeugenaussagen wurde bekannt, dass es insbesondere beim Befahren der Lorcher Straße zu mehreren Straßenverkehrsgefährdungen kam. Mehrere Verkehrsteilnehmer mussten demnach ihre Fahrzeuge stark abbremsen und dem Jeep ausweichen, um einen Zusammenstoß zu verhindern.

Das Polizeirevier Schwäbisch Gmünd bittet deswegen Verkehrsteilnehmer, die durch den Jeep-Lenker gefährdet wurden, sich unter der Telefonnummer 07171/3580 zu melden.

Original-Content von: Polizeipräsidium Aalen, übermittelt durch news aktuell