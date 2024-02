Polizei Salzgitter

POL-SZ: Pressemitteilung der Polizei Peine für den 25.02.2024

Peine (ots)

Diebstahl

Am 23.02.24 um 11:45 Uhr wurde in einem Supermarkt in Edemissen, Peiner Straße, ein 69jährige von einer weiblichen Person angesprochen und abgelenkt. Aus der Handtasche der Frau wurde die Geldbörse mit diversen Dokumenten und Bargeld entwendet. Das Diebesgut hat einen Wert von etwa 100 Euro. Kurz nach dem Diebstahl wurde mit der entwendeten ec-Karte Geld abgehoben.

Einbruch in Büroräume

Zwischen dem 23.02.24, 16 Uhr und dem 24.02.24, 11:50 Uhr kam es zu einem Einbruch in ein Bürogebäude in der Ernst-Moritz-Arndt-Straße. Der oder die unbekannten Täter drangen durch die Kellertür in das Gebäude ein, öffneten gewaltsam einen Tresor und entwendeten Bargeld und Schmuck im Wert von etwa 11 000 Euro.

Versuchter Einbruch in Mehrfamilienhaus

Zwischen dem 23.03.24, 06:30 und dem 24.02.24, 14:10 Uhr kam es in der Hermann-Löns-Straße in Peine zu einem versuchten Einbruch in ein Mehrfamilienhaus. Der oder die unbekannten Täter versuchten mehrere Fenster aufzuhebeln, was aber nicht gelang.

Versuchter Diebstahl aus Pkw

Auf dem Schützenplatz in Peine wurde zwischen dem 23.02.24, 21 Uhr und dem 24.02.24, 07:40 Uhr die Heckscheibe eines geparkten Pkw beschädigt. Der Kofferraum wurde durchwühlt, Diebesgut wurde nicht entwendet. Es entstand Sachschaden in Höhe von 1500 Euro.

Sachbeschädigung durch Feuer

Am 24.02.24 um 19:41 Uhr kam es in Wipshausen an einer Bushaltestelle im Rathausring zu einer Sachbeschädigung durch Feuer. Dort wurde ein Mülleimer in Brand gesteckt, wodurch Sachschaden in Höhe von 50 Euro entstanden ist.

Sachbeschädigung an Pkw

Zwischen dem 23.02.24, 12:15 Uhr und dem 24.02.24, 10:50 Uhr wurde in der Eichendorffstraße in Peine ein geparkter VW Passat beschädigt. Durch unbekannte Täter wurde der Lack auf der rechten Seite über die gesamte Fahrzeuglänge zerkratzt. Hinweise auf den oder die Täter liegen bislang nicht vor.

Original-Content von: Polizei Salzgitter, übermittelt durch news aktuell