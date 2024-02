Polizeidirektion Kaiserslautern

POL-PDKL: Unter Alkoholeinfluss Verkehrsunfall verursacht

Konken (ots)

Am Sonntagmorgen ereignet sich entlang der B 420 zwischen Selchenbach und Konken ein Verkehrsunfall. Der unfallbeteiligte VW Golf kam auf gerader Strecke vermutlich nach rechts von der Fahrbahn ab, kollidierte in der Folge mit einem Baum und blieb anschließend in der angrenzenden Böschung stehen. Die zunächst flüchtige Fahrzeugführerin stellte sich wenig später bei der Polizeiinspektion Neunkirchen. Hierbei konnte festgestellt werden, dass die 30-Jährige unter erheblichem Alkoholeinfluss stand. Neben dem Verlust ihrer Fahrerlaubnis erwartet die Fahrzeugführerin nun die Einleitung eines Strafverfahrens. Am Fahrzeug entstand Totalschaden. Die Fahrzeugführerin erlitt durch den Unfall und die ausgelösten Airbags leichte Verletzungen. |pikus

