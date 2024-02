Polizeidirektion Kaiserslautern

POL-PDKL: Unter Alkoholeinfluss Unfall gebaut

Meisenheim (ots)

Am Samstagmittag wurde der Polizei Lauterecken ein Unfall in der Hans-Franck-Straße in Meisenheim gemeldet. Im Rahmen der Ermittlungen konnte festgestellt werden, dass eine 71-jährige PKW-Fahrerin zunächst nach links von der Fahrbahn abgekommen war und dort mit einer massiven Steinmauer kollidierte. Nach dem Zusammenstoß fuhr die Fahrerin mit ihrem Fahrzeug noch ca. 200 Meter weiter, bis das Fahrzeug aufgrund der massiven Beschädigungen zum Stillstand kam. Im Rahmen der anschließenden Unfallaufnahme konnten bei der Fahrzeugführerin Alkoholgeruch in der Atemluft festgestellt werden. Zudem zeigte sie leichte Anzeichen einer Alkoholisierung. Ein anschließend durchgeführter Alkoholtest bestätigte den durch die Einsatzkräfte erlangten Eindruck. Der Frau wurde anschließend eine Blutprobe entnommen. Zudem wurde ein Strafverfahren wegen des Verdachts einer Gefährdung des Straßenverkehrs eingeleitet. |pilek

