Polizeidirektion Kaiserslautern

POL-PDKL: Fahrer wollte sich einer Verkehrskontrolle unterziehen und prallt gegen einen Baum - Fahrer schwer- und Beifahrerin leichtverletzt

Ruthweiler (ots)

Ein 27-Jähriger will sich einer Verkehrskontrolle entziehen. Am Nachmittag wollte eine Streife der Polizeiinspektion Kusel einen Pkw auf der L176 einer allgemeinen Verkehrskontrolle unterziehen. Als die Polizeibeamten auf Höhe der Einfahrt zum Westpfalzklinikum den Streifenwagen wendeten, beschleunigte der Fahrer seinen Kleinwagen in Richtung Ruthweiler. Noch bevor der Sichtkontakt wiederhergestellt werden konnte, verlor der Fahrer in der Hauptstraße wohl aufgrund der hohen Geschwindigkeit die Kontrolle und prallte gegen einen Baum. Im Fahrzeug befand sich noch die Ehefrau und das 1,5 Jahre alte gemeinsame Kind. Der Fahrer wurde schwer verletzt ins nahegelegene Krankenhaus gebracht. Seine Ehefrau trug leichte Blessuren vom Unfall davon. Glücklicherweise blieb das Kind unversehrt. Am verunfallten Pkw entstand wirtschaftlicher Totalschaden. Grund für die Flucht dürfte wohl sein, dass der 27-Jährige Fahrer keinen Führerschein hatte. Neben der Polizei und dem Rettungsdienst waren die Feuerwehren Ruthweiler und Kusel bei der Unfallaufnahme im Einsatz.|pikus

