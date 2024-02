POL-PDKL: Westricher Fastnachtsumzug

Polizeidirektion Kaiserslautern

Ramstein-Miesenbach (ots)

Bei gutem Wetter fand am Fastnachtsdienstag der 73. Westricher Fastnachtsumzug statt. Unter der Federführung des Karnevalvereins Bruchkatze e.V. Ramstein nahmen 92 Zugnummern, darunter drei Festwagen, zahlreiche Fußgängergruppen sowie sieben Musikkapellen an dem Umzug teil. Der Umzug war mit Teilnehmern der amerikanischen Stationierungskräfte sowie einer französischen Delegation zudem international besetzt. Die insgesamt ca. 1.400 Akteure versorgten die etwa 13.000 Zuschauer mit ausreichend Süßigkeiten, Musik und guter Laune. Im Anschluss an den Umzug herrschte buntes Treiben bei der Straßenfastnacht in der Ramsteiner Innenstadt. Es konnten lediglich positive Stimmen eingefangen werden. Auch aus polizeilicher Sicht kam es zu keinen Zwischenfällen. Zwei vermisste Kinder konnten wieder mit ihren Eltern zusammengeführt werden. Außerdem wurden einige Fundsachen beim Ordnungsamt der Verbandsgemeinde Ramstein gesammelt und können dort von ihren Eigentümern entgegengenommen werden. |pilan

