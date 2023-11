POL-MG: 6-Jähriger bei Unfall leicht verletzt

Mönchengladbach (ots) - Einbrecher sind am Donnerstag, 2. November, in zwei Wohnungen in einem Mehrfamilienhaus am Hamerweg eingebrochen. Nach bisherigem Ermittlungsstand näherten sich die Täter zwischen 14 und 19 Uhr dem Gebäude. Anschließend hebelten sie eine Terassentür und ein Fenster auf, um in zwei Wohnungen zu gelangen. Dort entwendeten sie Schmuck, Bargeld und Münzsammlungen. Die Polizei bittet Zeugen, die etwas Verdächtiges beobachtet haben, sich unter der ...

