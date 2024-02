Polizeidirektion Kaiserslautern

POL-PDKL: Aufmerksame Anwohner verhindern Einbruch

Kusel (ots)

Durch einen aufmerksamen Bürger kann in der Nacht von Montag auf Dienstag ein Einbruch verhindert werden. Gegen 01:28 Uhr wird die Polizeiinspektion Kusel über den Sachverhalt in der Bahnhofstraße informiert. Unbekannte Täter versuchten mehrfach mit einem Pflasterstein die Ladenscheibe eines Schaufensters einzuschlagen. Durch den Lärm wurde ein Anwohner wach, welcher die Polizei verständigte. Die dunkel gekleideten Täter ergriffen beim Erblicken des Anrufers die Flucht in Richtung "Holler". An dem Schaufenster des Geschäfts entstand ein Schaden im niedrigen vierstelligen Bereich. Zutritt in den Innenbereich des Geschäfts erlangten die Täter nicht. Die Ermittlungen dauern an. Sachdienliche Hinweise nimmt die Polizeiinspektion Kusel unter Tel.: 06381/9190 bzw. per E-Mail unter: pikusel@polizei.rlp.de entgegen. |pikus

