Polizeidirektion Kaiserslautern

POL-PDKL: Körperverletzung z.N. eines Jugendlichen

Landstuhl, Jahnstraße (ots)

Ein Jugendlicher wird von einer vierköpfigen Personengruppe im Bereich der Jahnstraße in Landstuhl angesprochen. Es werden vermutlich Betäubungsmittel angeboten und vorgehalten. Kurz darauf schlägt ein Täter dem Jugendlichen unvermittelt ins Gesicht, worauf dieser zu Boden geht. Anschließend treten die bisher unbekannten Personen auf ihr Opfer ein. Nachdem sie von ihm abgelassen haben, kann der Geschädigte flüchten. Wenig später erscheint er in Begleitung seiner Erziehungsberechtigten zur Anzeigenerstattung auf hiesiger Dienststelle. Die Tat ereignete sich bereits am 09.02.2024, gegen 22:00 Uhr.

Die Täter können wie folgt beschrieben werden: 1. Täter: 175cm, ca. 18 Jahre alt, dunkle kurze gelockte Haare, Bauchtasche, rote Jacke, helle Jeans 2. Täter: 178cm, ca. 18 Jahre alt, Cap, lange schwarze Haare, Brille, Bart (Schnauzer), weiß/blaue Jacke, hellbraune Jeans 3. Täter: ca. 178cm, über 18 Jahre alt, Mittelscheitel, schwarze Haare, Bart (Schnauzer), orangefarbene Jacke, hellblaue Jeans 4. Täter: ca. 180cm, dünne Gestalt, ca. 17 Jahre alt, hellgraue Jacke, hellgraue Jeans, Cap, Bauchtasche

Die Beamten der Polizeiinspektion Landstuhl erhoffen sich durch Hinweise aus der Bevölkerung die Täter identifizieren zu können.

Tel.: 06371 805-0

Original-Content von: Polizeidirektion Kaiserslautern, übermittelt durch news aktuell