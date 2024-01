Wiesbaden (KvD) - Polizeipräsidium Westhessen

POL-WI-KvD: +++Als Polizist ausgegeben+++Verkehrsunfall unter Alkoholeinfluss+++Mit Flasche zugeschlagen+++Diebe unterwegs+++

1. Als Polizist ausgeben - Waffe gezeigt

Wiesbaden, Murnaustraße

Sonntag, 28.01.2024, 01:40 Uhr

(cwe)Samstagnacht kam es zu Streitigkeiten zwischen zwei Parteien in der Murnaustraße. Dabei gab ein Mann an, Polizist zu sein und zeigte eine Waffe. Der Mann wurde anschließend durch die Polizei festgenommen

Samstagnacht gegen 01:40 Uhr gerieten zwei Gruppen in Streit, als sich zwei Männer durch eine mitgeführte Musikbox gestört fühlten. Als die beteiligte dreiköpfige Gruppe nicht reagierte, verlieh ein 20jähriger Mann aus Wiesbaden seiner Forderung Nachdruck, indem er eine Art Ausweis zeigte, sich als Polizist ausgab und den Personalausweis eines weiteren Beteiligten forderte. Anschließend habe er eine Pistole vorgezeigt, die er im Hosenbund mitführte. Nachdem man den beiden Männern mitteilte, dass der vorgezeigte Ausweis falsch sei, entfernten sie sich mit einem PKW. Weit kamen sie jedoch nicht und wurden nach wenigen Metern durch die verständigte echte Polizei festgenommen. Die Waffe - eine echt aussehende Schreckschusswaffe - wurde sichergestellt. Der Beschuldigte wurde nach Abschluss der polizeilichen Maßnahmen entlassen und muss sich nun einem Ermittlungsverfahren stellen.

2. Brand von Gartenhaus - Zeugenaufruf

Mainz - Kostheim, Steinern - Kreuz - Weg Sonntag, 28.01.2024, 03:30 Uhr

(cwe) Zu einem Brand in einer als Wohnhaus genutzten Gartenhütte kam es in der Nacht zum Sonntag gegen 03:40 Uhr. Die Bewohner waren nicht daheim - es kam zu keinen Personenschäden.

Samstagnacht gegen 03:40 Uhr hörten Anwohner einen lauten Knall von einem als Wohnhaus umgebauten Gartenhaus. Bei Eintreffen der Polizei und Feuerwehr brannten das Haus und umliegende Büsche bereits. Das Haus wurde durch den Brand derart stark beschädigt, dass dieses aktuell nicht mehr bewohnt werden kann. Glücklicherweise befanden sich die Bewohner zum Zeitpunkt des Brandes nicht im Haus. Die Schadenshöhe wird durch die Feuerwehr auf 50.000 Euro geschätzt. Die Ursache für den Brand ist Gegenstand polizeilicher Ermittlungen. Die Kriminalpolizei hat die Ermittlungen aufgenommen. Zeuginnen und Zeugen werden gebeten, sich unter der Rufnummer 0611 / 345 - 0 an die Polizei zu wenden-

3. Mit Flasche zugeschlagen,

Wiesbaden, Mitte, Mauritiusplatz, Samstag, 27.01.2024, 01:10 Uhr

(cp)In der Nacht zum Samstag kam es in der Wiesbadener Fußgängerzone zu einer handfesten Auseinandersetzung zwischen zwei Männern. Einer von beiden schlug schließlich mit einer Flasche zu.

Zwei befreundete 25 und 22 Jahre Männer aus Wiesbaden gerieten gegen 01:10 Uhr auf dem Mauritiusplatz heftig miteinander in Streit. Diesem folgte dann eine handfeste Auseinandersetzung, in deren Verlauf der 22-Jährige seinem Freund mit einer Glasflasche auf den Kopf geschlagen haben soll. Die Polizei setzte dem schließlich ein Ende. Worum es bei dem Streit ging, konnten die beiden alkoholisierten Männer nicht erklären. Ernsthaft verletzt wurde letztlich keiner der beiden. Die Polizei hat die Ermittlungen aufgenommen und bittet Zeuginnen und Zeugen, sich unter 0611 / 3452140 zu melden.

4. Diebstähle aus PKW

Wiesbadener Süden, Biebrich und Amöneburg, Am Königsfloß, Freitag, 26.01.2024, 14:45 - 16:50 Uhr

(Sc) Diebe waren im Wiesbadener Süden unterwegs und entwendeten aus mehreren PKW Taschen und Rucksäcke. In den späten Mittagsstunden kam es im Wiesbadener Süden zu mehreren Aufbrüchen von Autos. Die Diebe beschädigten meist eine der Seitenscheiben und entwendeten aus den geparkten Autos die auf den Sitzen liegenden Rucksäcke und Handtaschen. Hierdurch gelangten sie an Laptops und Tablets. Die Geschädigten waren meist nur für eine Stunde nicht am Auto. Auch das Tageslicht hat die Diebe nicht abgeschreckt. Die Polizei rät dazu Taschen und Wertgegenstände nicht im Fahrzeug liegen zu lassen. Die Kriminalpolizei hat die Ermittlungen aufgenommen und nimmt Hinweise unter der Telefonnummer: 0611 / 345-0 entgegen.

5. Verkehrsunfall unter Alkoholeinfluss

Mainz - Kostheim, Theodor - Heuss - Brücke Sonntag, 28.01.2024, 05:15 Uhr

(cwe) Ein Kleintransporter kommt auf der Theodor - Heuss - Brücke, Ecke Rheinufer nach rechts von der Straße ab und kollidiert mit einer Straßenlaterne. Dabei werden der Fahrer und der Beifahrer leicht verletzt. Am frühen Sonntagmorgen kommt es auf der Theodor - Heuss - Brücke zu einem Verkehrsunfall. Ein weißer Kleintransporter kommt von der Fahrbahn ab und kollidiert mit einer Straßenlaterne. Dabei werden ein 25-jähriger Wiesbaden und sein ebenfalls 25-jähriger Beifahrer leicht verletzt. Bei der Verkehrsunfallaufnahme stellen die Beamten fest, dass der Fahrer unter Alkoholeinfluss steht. Dieser muss sich nun einem Ermittlungsverfahren stellen, eine Blutentnahme wurde durchgeführt und der Führerschein wurde beschlagnahmt. Der Gesamtschaden wird auf über 4000 Euro geschätzt.

