POL-MTK: Täterfestnahme nach Kraftstoffdiebstahl +++ Fahren unter Betäubungsmitteln +++ Verkehrsunfallflucht

Hofheim (ots)

1. Besonders schwerer Fall des Diebstahls aus Kraftfahrzeug

65812 Bad Soden am Taunus, Schwalbacher Straße

Samstag 13.01.2024, 23:08 Uhr

Samstagnacht kam es zu einer Täterfestnahme nach Treibstoffdiebstählen aus Baumaschinen. Die beiden Beschuldigten entwendeten Kraftstoff aus mehreren Baumaschinen, indem sie die Tankdeckel aufbrachen, mittels eines Schlauchs den Kraftstoff heraussaugten und diesen in Kanister umfüllten. Des Weiteren führten die Beschuldigten einen Anhänger an ihrem PKW, auf welchem sich etliche befüllte, sowie noch ungefüllte Kanister und Utensilien zum Umfüllen befanden.

2. Fahren unter dem Einfluss von Betäubungsmitteln

65719 Hofheim am Taunus, Rheingaustraße

Samstag 13.01.2024, 23:29 Uhr

Samstagnacht wurde im Rahmen einer Verkehrskontrolle ein PKW angehalten und der Fahrer einer Kontrolle unterzogen. Ein durchgeführter Betäubungsmittelschnelltest reagierte positiv auf die Einnahme von Kokain. Der 27-jährige Fahrer wurde zwecks Blutentnahme und weiterer polizeilicher Maßnahmen auf die Dienststelle der Polizeistation Hofheim sistiert und nach Beendigung der Maßnahmen nach Hause entlassen. Der Fahrzeugführer muss sich nun auf ein Verfahren wegen des Führens eines Kraftfahrzeuges unter dem Einfluss von Betäubungsmitteln und des Verstoßes gegen das Betäubungsmittelgesetz einstellen.

3. Verkehrsunfallflucht

65439 Flörsheim am Main, Grabenstraße

Sonntag 14.01.2024, 03:20 Uhr

In der Nacht von Samstag auf Sonntag kam es in der Grabenstraße in Flörsheim am Main zu einer Verkehrsunfallflucht. Die Geschädigten parkten ihre PKW, Skoda Kodiaq in Schwarz und Opel Combo in Blau, in der Grabenstraße in Flörsheim am Main am Fahrbahnrand. Ein bislang unbekannter Verkehrsteilnehmer befuhr die Grabenstraße aus Richtung Wickerer Straße kommend in Fahrtrichtung Hochheimer Straße und touchierte aus ungeklärter Ursache das Fahrzeugheck des Skoda Kodiaq, wodurch dieser auf den voraus parkenden Opel Combo aufgeschoben wurde. Im Anschluss entfernte sich der Unfallverursacher, ohne seinen Pflichten als Unfallbeteiligter nachzukommen, von der Unfallörtlichkeit. Bei dem unfallverursachenden PKW soll es sich um einen BMW X5 in Schwarz, Kennzeichen nicht bekannt, handeln.

Sachdienliche Hinweise nimmt der Regionale Verkehrsdienst der Polizeidirektion Main-Taunus unter 06192/2079-0 entgegen.

