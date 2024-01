PD Main-Taunus - Polizeipräsidium Westhessen

POL-MTK: Brand in Firmenkomplex

Hofheim (ots)

(th) Am frühen Freitagabend kam es in einem Firmenkomplex in Schwalbach am Taunus zu einem Brand, welcher zeitnah durch die Feuerwehr gelöscht werden konnte. Kurz nach der Auslösung der Brandmeldeanlage konnte die Feuerwehr den Brandherd auf einer Damentoilette im 3. Obergeschoss lokalisieren und löschen. Bei dem Brandherd handelte es sich um eine "Smart Toilet", welche vermutlich auf Grund eines technischen Defektes in Brand geriet. Zum Zeitpunkt der Brandentstehung befanden sich keine Personen in dem betroffenen Gebäudeteil. Auf Grund des Brandes und der Rauchentwicklung ist ein Sachschaden in Höhe von ca. 50.000EUR entstanden. Personen kamen hierbei nicht zu Schaden. Bei dem Einsatz waren die freiwilligen Feuerwehren Bad Schwalbach am Taunus und Bad Soden sowie Polizeikräfte der angrenzenden Stationen eingesetzt.

