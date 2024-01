PD Main-Taunus - Polizeipräsidium Westhessen

POL-MTK: Einbrecher flüchten aus Apotheke +++ Beute in Handwerkerfahrzeug gemacht +++ Eingangstür von Einfamilienhaus beschädigt

Hofheim (ots)

1. Einbrecher flüchten aus Apotheke,

Hattersheim am Main, Okriftel, Erlenstraße, Donnerstag, 11.01.2024, 23:23 Uhr

(jn)In Okriftel sind zwei Einbrecher am Donnerstagabend in eine Apotheke eingebrochen und hiernach mit ihrer Beute geflüchtet. Um 23:23 Uhr nahm ein Zeuge dumpfe Schläge in der Erlenstraße wahr und erblickte daraufhin zwei dunkel gekleidete Männer, die sich in der dortigen Apotheke aufhielten. Augenscheinlich war zuvor das Schaufenster eingeschlagen worden, um sich Zutritt zum Geschäft zu verschaffen. Mit Bargeld und weiteren Gegenständen flüchtete das Duo in Richtung der Rossertstraße und konnte auch im Rahmen einer intensiven Fahndung der Polizei nicht mehr angetroffen werden. Eine Person wurde als etwa 1,85 Meter großer Mann beschrieben. Der entstandene Gesamtschaden beläuft sich auf einen niedrigen vierstelligen Betrag.

Weitere sachdienliche Hinweise erbittet das Einbruchskommissariat in Sulzbach unter der Telefonnummer 06196 / 2073 - 0.

2. Handwerkerfahrzeug angegangen und Beute gemacht, Sulzbach (Taunus), Falkensteiner Weg, Donnerstag, 11.01.2024, 18:00 Uhr bis Freitag, 12.01.2024, 07:00 Uhr

(jn)Im Falkensteiner Weg in Sulzbach wurde in der zurückliegenden Nacht ein Handwerkerfahrzeug gewaltsam geöffnet und Werkzeug gestohlen. Zwischen 18:00 Uhr abends und 07:00 Uhr morgens entdeckten die Autoknacker den weißen Vito und schlugen eine Heckscheibe des Kfz ein. So in den Innenraum gelangt, entwendeten sie einen Werkzeugkoffer und verschwanden unerkannt. Der Sach- und Beuteschaden beläuft sich auf etwa 1.000 Euro.

Hinweise nimmt die Kriminalpolizei in Sulzbach unter der Telefonnummer 06196 / 2073 - 0 entgegen.

3. Fahrzeug durchwühlt und Mobiltelefon gestohlen, Bad Soden am Taunus, Kronberger Straße, Mittwoch, 10.01.2024, 18:30 Uhr bis Donnerstag, 11.01.2024, 07:20 Uhr

(jn)Unbekannte haben in der Nacht zum Donnerstag ein Mobiltelefon aus einem VW gestohlen. Die Unbekannten öffneten den in der Kronberger Straße, gegenüber des Minigolfplatzes abgestellten VW auf unbekannte Art und Weise und durchsuchten anschließend das Fahrzeug, wobei sie das Handy des Geschädigten entdeckten. Sie schnappten sich das technische Gerät mit einem Wert von mehreren Hundert Euro und verschwanden unerkannt.

Sachdienliche Hinweise werden von der Kriminalpolizei unter der Rufnummer 06196 / 2073 - 0 erbeten.

4. Eingangstür von Einfamilienhaus beschädigt, Hattersheim am Main, Okriftel, Sindlinger Straße, Dienstag, 09.01.2024, 20:00 Uhr bis Mittwoch, 10.01.2024, 09:30 Uhr

(jn)Im Hattersheimer Stadtteil Okriftel ist zwischen Dienstagabend und Mittwochmorgen die Hauseingangstür eines Wohnhauses beschädigt worden. Den Spuren zufolge betraten der oder die Täter das Grundstück eines Einfamilienhauses in der Sindlinger Straße und beschädigten den Glaseinsatz der Eingangstür. Es entstand ein Sachschaden in Höhe von mehreren Hundert Euro. Die Polizei geht in dem Fall von einer Sachbeschädigung und keinem Einbruchsversuch aus.

Hinweise bitte an die Hofheimer Polizei unter der Telefonnummer 06192 / 2079 - 0.

Original-Content von: PD Main-Taunus - Polizeipräsidium Westhessen, übermittelt durch news aktuell