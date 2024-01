PD Main-Taunus - Polizeipräsidium Westhessen

POL-MTK: Autofahrer leistet Widerstand +++ Einbrüche in Bad Soden, Diedenbergen und Sulzbach +++ Verstöße bei Verkehrskontrollen +++ Opel nach Unfallflucht nicht mehr fahrbereit

Hofheim (ots)

1. 25-Jähriger leistet Widerstand,

Schwalbach am Taunus, Sulzbacher Straße, Dienstag, 09.01.2024, 02:20 Uhr

(jn)In der zurückliegenden Nacht hat ein 25-jähriger Autofahrer im Rahmen einer Verkehrskontrolle in Schwalbach Widerstand geleistet. Ernsthaft verletzt wurde niemand. Gegen 02:20 Uhr waren der 25-Jährige und sein Beifahrer in ihrem Fahrzeug auf einem Feldweg im Bereich der Sulzbacher Straße von einer Streife der Eschborner Polizei angehalten worden. Da zunächst der Verdacht bestand, dass der Fahrer unter dem Einfluss berauschender Mittel stehen könnte, sollten vor Ort weitere Überprüfungen durchgeführt werden. Dabei kam der junge Mann mehrfach den Aufforderungen der Polizisten nicht nach, so dass er letztlich gefesselt werden musste, wogegen er sich handfest zur Wehr setzte. Infolgedessen musste er die Beamten mit zur Polizeistation in Eschborn begleiten. Da er über keinen Wohnsitz in Deutschland verfügte, wurde in Rücksprache mit der Frankfurter Staatsanwaltschaft eine Sicherheitsleistung erhoben und ein Strafverfahren eingeleitet.

2. Hochwertige Beute bei Wohnungseinbruch gemacht, Bad Soden am Taunus, Kronberger Straße, bis Montag, 08.01.2024

(jn)Einbrecher sind in den vergangen zwei Wochen in eine Erdgeschosswohnung in Bad Soden eingedrungen und haben Beute im Wert von mehreren Zehntausend Euro gemacht. Am Montagabend kehrten die Bewohner eines Mehrfamilienhauses in der Kronberger Straße zurück und stellten den Einbruch fest. Den Spuren zufolge waren die Kriminellen auf unbekannte Art und Weise in das Wohnhaus eingedrungen und hatten die Wohnungstür vom Hausflur aus aufgehebelt. Im Anschluss durchsuchten sie die Räumlichkeiten und stahlen Uhren, Schmuck, Münzen und weitere Gegenstände, bevor sie unerkannt flüchteten.

Das Einbruchskommissariat der Kriminalpolizei in Sulzbach hat die Ermittlungen übernommen und bittet um Hinweise, die unter der Rufnummer 06196 / 2073 - 0 entgegengenommen werden.

3. Einbrecher flüchten unverrichteter Dinge, Hofheim am Taunus, Diedenbergen, Friedhofstraße, Montag, 08.01.2024, 15:40 Uhr bis 16:25 Uhr

(jn)Im Hofheimer Stadtteil Diedenbergen haben unbekannte Täter am Montagnachmittag die kurze Abwesenheit der Bewohner eines Einfamilienhauses ausgenutzt, um einzubrechen. Zwischen 15:40 Uhr und 16:25 Uhr begaben sich der oder die Täter zu dem in der Friedhofstraße gelegenen Wohnhaus und machten sich gewaltsam an der Eingangstür zu schaffen. Da sich ihr Hebelwerkzeug verkeilte, ließen die dilettantischen Gauner von ihrem Vorhaben ab und flüchteten unverrichteter Dinge. Sie hinterließen einen Sachschaden in Höhe von knapp 1.000 Euro.

Sachdienliche Hinweise werden von der Kriminalpolizei unter der Telefonnummer 06196 / 2073 - 0 erbeten.

4. Fahrrad bei Kellereinbruch gestohlen, Sulzbach (Taunus), Staufenstraße, bis Montag, 08.01.2024

(jn)Am Montag musste die Besitzerin eines Pedelecs feststellen, dass dieses aus ihrem Keller in Sulzbach gestohlen worden war. Die Unbekannten hatten den Kellerbereich des Mehrfamilienhauses in der Staufenstraße betreten und dort mehrere Kellerparzellen aufgebrochen. Bisher liegen der Polizei lediglich Erkenntnisse über ein gestohlenes Mountainbike (Trek Fuel) im Wert von rund 4.000 Euro vor. Der Sachschaden beläuft sich auf mehrere Hundert Euro.

Hinweise nimmt die Kriminalpolizei in Sulzbach unter der Telefonnummer 06196 / 2073 - 0 entgegen.

5. Pedelecs aus Garage gestohlen,

Hattersheim am Main, Eddersheim, Weidrichstraße, Donnerstag, 04.01.2024, 20:00 Uhr bis Montag, 08.01.2024, 10:00 Uhr

(jn)Aus einer Garage in Hattersheim sind im Tatzeitraum zwischen Donnerstagabend und Montagmorgen zwei mit einem Schloss gesicherte Pedelecs im Wert von einigen Tausend Euro gestohlen worden. Augenscheinlich öffneten der oder die Unbekannten die Garage in der Weidrichstraße im Ortsteil Eddersheim ohne Spuren zu hinterlassen und entwendeten die zwei Räder. Neben einem "KTM Macina Gran 720" ließen die Fahrraddiebe auch ein "Bergamont E-Horizon" mitgehen. In beiden Fällen war auch das Akkuladegerät verschwunden. Der Gesamtwert wird auf 7.000 Euro geschätzt.

Die Ermittlungsgruppe in Hofheim erbittet sachdienliche Hinweise zu der Tat unter der Telefonnummer 06192 / 2079 - 0.

6. Schule mit Farbe beschmiert,

Bad Soden am Taunus, Am Wasserturm, bis Montag, 08.01.2024

(jn)In Bad Soden haben Unbekannte in den zurückliegenden Tagen die Hauswand einer Schule mit Farbe beschmiert. Die Kosten für die Reinigung dürften sich auf etwa 1.000 Euro belaufen. Am Montagmorgen waren die Schmierereien an der Fassade der Otfried-Preußler-Schule an der Anschrift "Am Wasserturm" festgestellt und bei der Polizei angezeigt worden.

Hinwiese zu der Tat bitte an die Eschborner Polizei unter der Telefonnummer 06196 / 9695 - 0.

7. Verstöße bei Verkehrskontrollen,

Bundesstraße 519 zwischen Marxheim und Weilbach, Montag, 08.01.2024, 17:30 Uhr bis 20 Uhr

(jn)Bei Verkehrskontrollen der Polizei sind am Montagabend auf der B 519 zwischen Marxheim und Weilbach rund zwei Dutzend Fahrzeuge angehalten und deren Insassen überprüft worden. Gegen einen 28-jährigen VW-Fahrer aus Hofheim wurde ein Strafverfahren eingeleitet, da er Anzeichen eines vorausgegangenen Drogenkonsums zeigte. Ein Drogenvortest reagierte positiv auf THC und Kokain, so dass er zwecks weiterer Maßnahmen mit auf die Wache kam. Zudem fiel ein Autofahrer auf, der seine zwei Kinder nicht gesichert hatte. Gegen ihn wurde ein Ordnungswidrigkeitenverfahren eingeleitet.

8. Opel nach Unfallflucht nicht mehr fahrbereit, Hofheim am Taunus, Wallau, Hessenstraße, Montag, 08.01.2024, 19:50 Uhr bis 21:20 Uhr

(jn)In Hofheim-Wallau ist am Montagabend ein Opel Mokka im Rahmen einer Verkehrsunfallflucht erheblich beschädigt worden. Das Fahrzeug parkte zwischen 19:50 Uhr und 21:20 Uhr am Straßenrand der Hessenstraße auf Höhe der Hausnummer 23, als ein unbekanntes Fahrzeug beim Vorbeifahren mit diesem kollidierte. Durch die Wucht des Aufpralls wurde der Opel sogar verschoben. An der linken Fahrzeugseite entstand ein Schaden, der auf rund 8.000 Euro geschätzt wird, der Pkw musste abgeschleppt werden. Indes fehlte vom Unfallverursacher jede Spur, da er sich unerlaubt von der Unfallstelle entfernt hatte. Ersten Erkenntnissen nach könnte es sich um einen Tankkraftwagen gehandelt haben.

