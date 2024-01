PD Main-Taunus - Polizeipräsidium Westhessen

POL-MTK: Pressemeldung der Polizeidirektion Main-Taunus vom 07.01.2024

Hofheim (ots)

1. Besonders schwerer Fall des Diebstahls in/aus LKW von Kraftstoff Bad Soden am Taunus, Schwalbacher Straße 06.01.2024, 20:04 Uhr bis 21:12 Uhr

In Bad Soden am Taunus wurden in der Schwalbacher Straße in der dortigen Feldgemarkung, von einem Firmengelände, Tankdeckel von 3 LKWs aufgebrochen und Kraftstoff entwendet.

Im oben genannten Zeitraum betraten der/die unbekannte/n Täter das nicht umfriedete Gelände der Firma. Auf dem Grundstück wurden von drei LKWs die Tankdeckel beschädigt. Aus den LKWs wurde auf unbekannte Art und Weise der Kraftstoff(Diesel) entnommen und in mitgebrachte Tankkanister umgefüllt. Anschließend entfernten sich der/die unbekannte/n Täter mit dem PKW in unbekannte Richtung. Hinweise auf die Menge des Stehlgutes und auf den/die Täter gibt es bisher keine.

Sachdienliche Hinweise nimmt die Ermittlungsgruppe der Polizeistation Eschborn unter 06196/9695-0 entgegen.

2. Fahrzeugführer unter Drogeneinfluss

Hofheim am Taunus, Herzog-Adolph-Straße, 07.01.2024, 00:30 Uhr Hattersheim am Main-Okriftel, Sindlinger Straße, 07.01.2024, 03:45 Uhr

Beamte der Polizeistation Hofheim konnten während Verkehrskontrollen zwei Fahrzeugführer feststellen, welche unter dem Einfluss von Betäubungsmitteln standen.

In der Nacht am 07.01.2024 kontrollierte eine Streife der Polizeistation Hofheim gegen 00:30 Uhr einen 46-Jährigen Hofheimer, welcher mit seinem Mercedes die Herzog-Adolph-Straße in Hofheim befuhr. Der 46-Jährige wurde durch die Beamten einigen Fahrtüchtigkeitstests unterzogen. Hierbei verlief ein sogenannter Drogenvortest positiv auf Betäubungsmittel. Der Mann musste daraufhin die Streife für weitere Maßnahmen zur Polizeistation Hofheim am Taunus begleiten. Dort wurde eine Blutentnahme durchgeführt. Nach Abschluss der polizeilichen Maßnahmen wurde der Hofheimer von der Polizeistation Hofheim am Taunus entlassen.

In der gleichen Nacht, am 07.01.2024, kontrollierte eine Streife der Polizeistation Hofheim gegen 03:45 Uhr einen 21-Jährigen Hattersheimer, welcher mit seinem VW die Sindlinger Straße in Hattersheim-Okriftel befuhr. Auch bei ihm verlief ein durchgeführter Drogenvortest positiv auf Betäubungsmittel. Daraufhin wurde bei dem 21-Jährigen Fahrzeugführer eine Blutentnahme durchgeführt. Nach Abschluss der polizeilichen Maßnahmen wurde der Hattersheimer von der Polizeistation Hofheim entlassen.

3. Versuchter Wohnungseinbruchdiebstahl in Einfamilienhaus Bad Soden am Taunus, zum Quellenpark Sonntag 07.01.2024, 04:16 Uhr

In den frühen Morgenstunden des Sonntags kam es zu einem versuchten Wohnungseinbruchdiebstahl in ein Einfamilienhaus in der Straße ,,Zum Quellenpark'' in Bad Soden am Taunus.

Der/die unbekannte/n Täter nutzten die Abwesenheit der Bewohner des Einfamilienhauses aus und verschafften sich vermutlich über die Hofeinfahrt Zutritt zu dem Grundstück. Von dort aus verwendete/n der/die Täter einen Mauervorsprung um an das höher gelegende Fenster zur Küche zu gelangen. Dort versuchte der/die Täter durch mehrfaches hebeln mittels Schraubenzieher das Fenster zu öffnen. Durch die Hebelbewegungen wurde der Bewegungsmelder in der Küche ausgelöst und das Licht automatisch eingeschaltet. Auf Grund dessen ließen die/der Täter vermutlich von ihrem/seinem Vorhaben ab und entfernten sich vom Objekt in unbekannte Richtung.

Sachdienliche Hinweise nimmt die Kriminalpolizei in Sulzbach am Taunus unter 06196/2073-0 entgegen.

4. Einbruchsdiebstahl aus Sportsbar

Hofheim am Taunus, Am Kreishaus Sonntag, 07.01.2024, 04:22 Uhr

In den frühen Morgenstunden des Sonntags kam es ebenfalls zu einem besonders schweren Fall des Diebstahls aus einer Bar in der Straße ,,Am Kreishaus'' in Hofheim am Taunus.

Bisher unbekannte Täter verschafften sich gewaltsam Zutritt zum Tatobjekt und durchsuchten anschließend die Sportsbar. Hierbei wurde ebenfalls eine Geldkassette durchsucht, wieviel Bargeld entwendet worden ist, ist bislang unklar. Der/Die unbekannte/n Täter flüchteten von dem Tatobjekt anschließend vermutlich in Richtung Frankfurter Straße.

Sachdienliche Hinweise nimmt die Kriminalpolizei in Sulzbach am Taunus unter 06196/2073-0 entgegen.

