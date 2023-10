Landespolizeiinspektion Erfurt

LPI-EF: In Tabakladen eingebrochen

Erfurt (ots)

Bereits am Donnerstagmorgen waren Diebe in ein Tabakgeschäft in der Erfurter Innenstadt eingebrochen. Dabei gingen sie allerdings leer aus. In der vergangenen Nacht schlugen nun erneut Einbrecher in dem Laden zu. Sie zerstörten die Eingangstür des Geschäfts und stahlen mehr mehrere E-Zigaretten. Auf ihrer Flucht verloren sie einen Teil ihrer Beute. Ein Zusammenhang zwischen den beiden Taten wird geprüft. Die Ermittlungen der Polizei dauern an. (JN)

