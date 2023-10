Polizeiinspektion Delmenhorst / Oldenburg - Land / Wesermarsch

POL-DEL: Landkreis Wesermarsch: Verkehrsunfall mit zwei schwer verletzten Personen und hohem Sachschaden auf der B212 in Nordenham

Delmenhorst (ots)

Zwei Personen, darunter ein kleines Mädchen, wurden am Montag, 09. Oktober 2023, gegen 12:00 Uhr, bei einem Verkehrsunfall auf der B212 in Nordenham schwer verletzt. Es entstand hoher Sachschaden.

Zur Unfallzeit befuhr eine 38-jährige Frau aus Nordenham mit einem Opel die Oldenburger Straße in Richtung B212. An der Kreuzung wollte sie nach links auf die Bundesstraße in Richtung Brake auffahren. Dabei missachtete sie die Vorfahrt - die Ampelanlage war außer Betrieb - eines 65-Jährigen aus Recklinghausen, der die B212 mit einem Sattelzug in Richtung Blexen befuhr. Es kam zum Zusammenstoß, bei dem der Sattelzug in die Fahrerseite des Opels prallte. Der Pkw schleuderte anschließend über die Kreuzung und prallte an der Einfahrt zur Ellwürder Straße gegen einen Ampelmast.

Die 38-Jährige und ihre dreijährige Tochter erlitten schwere Verletzungen. Sie wurden mit Rettungswagen in Krankenhäuser gefahren. Der Fahrer des Sattelzugs blieb unverletzt. Sowohl der Pkw als auch die Sattelzugmaschine waren nicht mehr fahrbereit. Insgesamt entstanden Schäden in Höhe von mindestens 20.000 Euro.

An der Kreuzung kam es bis ungefähr 13:30 Uhr zu Verkehrsbehinderungen. Nach dem Abschluss der Rettungsmaßnahmen mussten Angehörige der Straßenmeisterei die beschädigte und herabhängende Ampelanlage demontieren.

Original-Content von: Polizeiinspektion Delmenhorst / Oldenburg - Land / Wesermarsch, übermittelt durch news aktuell