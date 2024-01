PD Main-Taunus - Polizeipräsidium Westhessen

POL-MTK: Verkehr und Spielotheken kontrolliert +++ Motorradfahrer schwerverletzt +++ Rennradfahrerin stürzt +++ An Verkaufsbude in Hochheim gehebelt

Hofheim (ots)

1. Verkehr und Spielotheken im Visier,

Hattersheim am Main, Kriftel, Kelkheim, Dienstag, 09.01.2024

(jn)Ab Dienstagnachmittag haben Polizistinnen und Polizisten der Polizeidirektion Main-Taunus mehrere Kontrollen durchgeführt und dabei sowohl den Verkehr als auch Spielotheken in den Blick genommen. Insgesamt wurden in der Frankfurter Straße und im Bereich des Karl-Eckel-Weges in Hattersheim rund 50 Fahrzeuge überprüft. Infolgedessen mussten vier Ermittlungsverfahren wegen Verstößen gegen die Pflichtversicherung sowie die Kraftfahrzeugsteuer eingeleitet werden. Darüber hinaus erhielten die Beamten den Hinweis eines Zeugen, der beobachtet hatte, dass aus dem Beifahrerfenster eines Pkw ein Päckchen geworfen worden war. Zwar konnte das Päckchen, bei dem es sich um Drogen handelt, später aufgefunden werden. Konkrete Hinweise auf das unbekannte Fahrzeug lagen jedoch nicht vor, so dass ein Strafverfahren gegen Unbekannt eingeleitet wurde. Des Weiteren wurden etwa 30 Ordnungswidrigkeitenverfahren eingeleitet. Ein 48-jähriger Autofahrer hatte zuvor Alkohol getrunken, ein freiwilliger Atemalkoholtest ergab einen Wert über 0,5 Promille. Für ihn war die Fahrt beendet. In den Abendstunden kontrollierten die eingesetzten Beamtinnen und Beamten in Kriftel und in Kelkheim zwei Spielotheken und überprüften die anwesenden Personen. Neben einer geringen Menge Drogen wurden auch drei Personen festgestellt, die zwecks Aufenthaltsermittlung ausgeschrieben waren.

2. Motorradfahrer wird übersehen und schwerverletzt, Flörsheim am Main, Hochheimer Straße, Hochgewann, Dienstag, 09.01.2024, 06:49 Uhr

(jn)Bei Flörsheim ist am Dienstagmorgen ein 50-jähriger Motorradfahrer von einem Autofahrer übersehen worden. Mit schwerwiegenden Verletzungen musste er stationär in einem Krankenhaus aufgenommen werden. Um 06:49 Uhr befuhr der Zweiradfahrer die Hochheimer Straße von Hochheim in Fahrtrichtung Flörsheim. Im Bereich der einmündenden Straße "Hochgewann" kam ihm ein 31-jähriger Autofahrer aus Mannheim entgegen, der nach links in die Straße "Hochgewann" einbiegen wollte. Er übersah den Zweiradfahrer, welcher in der Folge nicht mehr ausweichen konnte und mit dem Heck des Pkw kollidierte. Daraufhin schleuderte der 50-Jährige über das Fahrzeug und verletzt sich schwer. Nach einer Erstbehandlung an der Unfallstelle kam er in ein Krankenhaus. Zudem entstand an beiden Kraftfahrzeugen erheblicher Sachschaden, weswegen sie abgeschleppt werden mussten.

3. Rennradfahrerin stürzt und verletzt sich, Hofheim am Taunus, Elisabethenstraße, Mittwoch, 10.01.2024, 07:50 Uhr

(jn)Heute Morgen hat sich in Hofheim eine 54-jährige Fahrradfahrerin bei einem Sturz schwer verletzt. Um 07:50 Uhr befuhr sie den Fahrradweg der Elisabethenstraße in Richtung Ortsmitte, als auf Höhe der Tierklinik die Fahrbahn überqueren wollte. Hierbei übersah sie ersten Erkenntnissen nach ein Verkehrsschild, mit welchem sie in der Folge zusammenstieß. Dabei erlitt sie Verletzungen, die eine ärztliche Behandlung in einem Krankenhaus erforderlich machten.

4. Vergeblich gehebelt,

Hochheim am Main, Am Weiher, Montag, 08.01.2024, 21:15 Uhr bis Dienstag, 09.01.2024, 11:45 Uhr

(jn)In Hochheim haben Unbekannte zwischen Montagabend und Dienstagmittag versucht, gewaltsam in eine Verkaufsbude zu gelangen. Mit einem Werkzeug machten sich die Täter an der Zugangstür der Bude auf dem Marktgelände "Am Weiher" zu schaffen. Letztendlich scheiterten sie und verursachten einen dreistelligen Sachschaden an der Holztür und der Türklinke.

Sachdienliche Hinweise werden von der Flörsheimer Polizei unter der Telefonnummer 06145 / 5476 - 0 erbeten.

5. Pkw mutwillig beschädigt,

Schwalbach am Taunus, Berliner Straße, Montag, 08.01.2024, 20:00 Uhr bis Dienstag, 09.01.2024, 08:40 Uhr

(jn)In der Nacht zum Dienstag wurde in Schwalbach ein Pkw mutwillig zerkratzt. Der Geschädigte hatte seinen Mazda am Montag um 20:00 Uhr in der Berliner Straße abgestellt und diesen am Dienstag um 08:40 Uhr beschädigt vorgefunden. Augenscheinlich hatten Unbekannte eine Fahrzeugseite zerkratzt und einen Schaden in Höhe von mindestens 1.000 Euro verursacht.

Hinweise erbittet die Eschborner Polizei unter der Telefonnummer 06196 / 2073 - 0.

Original-Content von: PD Main-Taunus - Polizeipräsidium Westhessen, übermittelt durch news aktuell