PD Main-Taunus - Polizeipräsidium Westhessen

POL-MTK: Auf Rettungswagen an Unfallstelle aufgefahren

Hofheim (ots)

Flörsheim, Bundesautobahn 3,

Freitag, 12.01.2024, 06:15 Uhr

(wie)Am frühen Freitagmorgen ist auf der A 3 bei Flörsheim ein Pkw auf einen Rettungswagen aufgefahren, der an einer Unfallstelle im Einsatz war. Zunächst war aufgrund eines medizinischen Notfalls um 05:45 Uhr der 67-jährige Fahrer eines Mercedes auf Höhe des Parkplatzes Oberbach von der Fahrbahn abgekommen und dabei gegen ein Verkehrsschild und die Bepflanzungen geprallt. Ein Lkw-Fahrer kümmerte sich bis zum Eintreffen der Polizei um den verletzten Mann. Es entstand ein Sachschaden in Höhe von circa 15.000 EUR. Ein verständigter Rettungswagen fuhr über die A 3 vom Mönchhofdreieck kommend zu der Unfallstelle, die bereits von der Autobahnpolizei abgesichert wurde. Beim Eintreffen des Rettungswagens befand sich der Verletzte in dem Streifenwagen. Am Einsatzort angekommen, verlangsamte der Fahrer des Rettungswagens mit eingeschaltetem Blaulicht seine Fahrt und lenkte nach rechts. Plötzlich prallte eine nachfolgende 43-Jährige mit einem BMW gegen das Heck des Rettungswagens. Bei der Kollision wurde niemand verletzt. Den Sachschaden schätzt die Polizei auf 20.000 EUR. Für den verletzten 67-Jährigen des vorausgegangenen Unfalls musste ein neuer Rettungswagen alarmiert werden, welcher den Mann in ein Krankenhaus brachte.

Die Polizei bittet: Wenn Sie im Straßenverkehr Blaulicht sehen, fahren sie langsam, vorsichtig und halten sie Abstand. Schützen Sie die Einsatzkräfte, andere Verkehrsteilnehmer und sich selbst!

