POL-NK: Zeugenaufruf nach versuchter Brandstiftung am Itzenplitzer Pingenpfad

Merchweiler/Illingen (ots) - Am gestrigen Abend, gegen 22:30 Uhr, kam es zu einer Trunkenheitsfahrt eines 58-Jährigen aus Illingen. Der Fahrzeugführer wurde aufgrund seiner unsicheren Fahrweise durch neutrale Zeugen im Bereich der BAB 8, AS Bildstock, wahrgenommen und unter ständiger Standortweitergabe bis zum Eintreffen der Polizei in Illingen verfolgt. Der Fahrzeugführer kam auf der Strecke von ca. 7 km mehrfach auf ...

