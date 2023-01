Landespolizeiinspektion Jena

LPI-J: Zigarettenautomat aufgebrochen

Weimar (ots)

Unbekannte öffneten von Donnerstag auf Freitag gewaltsam einen Zigarettenautomaten in der Christian-Speck-Straße in Blankenhain. So gelangten sie an beide Geldkassetten, welche sie in der Folge mitsamt mehrerer hundert Euro entwendeten. Die Polizeiinspektion Weimar ermittelt wegen besonders schweren Fall des Diebstahls und sucht Zeugen zur Tat. Wer etwas Verdächtiges beobachtet hat, wird gebeten, sich unter 03643/882-0 mit der zuständigen Dienststelle in Verbindung zu setzen.

