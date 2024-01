PD Main-Taunus - Polizeipräsidium Westhessen

POL-MTK: Einbruch in Einfamilienhaus in Schwalbach +++ Einbrüche in Keller in Sulzbach +++ Diebstahl von Geldbörse

Hofheim (ots)

1. Einbruch in Einfamilienhaus - Schwalbach am Taunus, Sossenheimer Weg, von Samstag, den 13.01.2024 um 02:00 Uhr bis 02:15 Uhr

In der Nacht von Freitag auf Samstag wurde in ein Einfamilienhaus eingebrochen. Es wurden zwei männliche Jugendliche, im Alter von 15-17 Jahren in der Zeit von 02:00 Uhr bis 02:15 Uhr in Tatortnähe gesehen. Diese trugen dunkle Kleidung. Entwendet wurde Bargeld aus der Geldbörse der Hauseigentümerin.

Die Kriminalpolizei hat dazu die Ermittlungen aufgenommen und nimmt Zeugenhinweise unter der Telefonnummer 06196-2073-0 entgegen.

2. Einbruch in mehrere Keller - Sulzbach am Taunus, Schwalbacher Straße, von Donnerstag, den 11.01.2024 bis Freitag, den 12.01.2024

Vermutlich in der Nacht von Donnerstag auf Freitag kam es in mehreren Kellerabteilen in der Schwalbacher Straße in Sulzbach am Taunus zu Einbrüchen. Der oder die bislang unbekannten Täter gelangten über die Tiefgarage zu den Kellerabteilen. Diese wurden teilweise gewaltsam geöffnet und darin befindliche hochwertige Fahrräder und Werkzeuge entwendet. Es entstand Sachschaden durch das gewaltsame Vorgehen. Das Diebesgut wird auf mehrere Tausend Euro geschätzt.

Die Polizei in Eschborn hat dazu die Ermittlungen aufgenommen und nimmt Zeugenhinweise unter der Telefonnummer 06196-9695-0 entgegen.

3. Diebstahl von Geldbörse - Hofheim, Solmsstraße, Samstag, den 13.01.2024 um 00:03 Uhr

In der Nacht von Freitag auf Samstag wurde aus einem grauen Opel eine Geldbörse entwendet. Das Fahrzeug stand am Straßenrand geparkt, während eine bislang unbekannte Person sich dem Fahrzeug näherte. Die Person öffnete das unverschlossene Fahrzeug und entnahm die Geldbörse mit mehreren Hundert Euro Bargeld. Anschließend flüchtete die Person in Richtung Schloßstraße. Die Person kann als männlich, ca. 16-18 Jahre, etwa 170 cm groß und dunkel bekleidet beschrieben werden.

Hinweise nimmt die Polizei in Hofheim unter der Telefonnummer 06192-2079-0 entgegen.

