POL-PDNW: Fahrrad unter Alkoholeinfluss geführt

Am 04.06.2023 um 04:30 Uhr konnte in der Winzinger Straße in 67433 Neustadt/W. ein 46-Jähriger mit seinem Fahrrad einer anlassunabhängigen Verkehrskontrolle unterzogen werden. Im Rahmen der Überprüfung der Verkehrstüchtigkeit konnte bei dem Radfahrer starker Atemalkoholgeruch wahrgenommen werden. Ein Vortest ergab eine Atemalkoholkonzentration von 1,88 Promille, weshalb der Mann aus Neustadt eine Blutprobe abgeben musste. Der Schlüssel des Fahrradschlosses wurde sichergestellt. Nun kommt auf den Neustadter ein Strafverfahren wegen der Trunkenheitsfahrt zu. Außerdem wird die zuständige Führerscheinstelle über den Vorfall in Kenntnis gesetzt.

