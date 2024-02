Polizeidirektion Kaiserslautern

POL-PDKL: Frau fährt betrunken und ohne Führerschein

Winnweiler (Donnersbergkreis) (ots)

Am Mittwochmittag sollte ein PKW in der Dresdner Straße einer Verkehrskontrolle unterzogen werden. Das Fahrzeug fuhr jedoch trotz deutlicher Anhaltesignale mittels Blaulicht und Signalhorn einfach weiter und wurde erst in der Straße "Am Rauhen Weg" angehalten. Bei der 48-jährigen Fahrerin aus dem Donnersbergkreis wurde deutlicher Alkoholgeruch festgestellt. Ein Alkoholtest ergab einen Wert von knapp 1,1 Promille, so dass ihr die Weiterfahrt untersagt und eine Blutprobe entnommen wurde. Da die Frau zudem nicht im Besitz einer Fahrerlaubnis ist, wurde gegen sie ein Ermittlungsverfahren wegen Trunkenheit im Verkehr und Fahrens ohne Fahrerlaubnis eingeleitet. |pirok

