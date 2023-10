Polizeipräsidium Hamm

POL-HAM: Einbruch in Fahrradgeschäft - Täter flüchtet ohne Beute

Hamm (ots)

Ein unbekannter Einbrecher versuchte am Sonntag, 29. Oktober, um 2.45 Uhr, in ein Fahrradgeschäft an der Bahnhofstraße einzubrechen. Der Unbekannte zerstörte mit einem Pflasterstein eine große Schaufensterscheibe und drang in das Geschäft ein. Hier versuchte er, die Sicherungen der ausgestellten Fahrräder zu entfernen, dies gelang ihm offenbar nicht. Der Täter verließ das Geschäft ohne Beute. Der Flüchtige ist männlich, ca. 18-25 Jahre alt, schlank und hat dunkles gewelltes Haar. Zur Tatzeit trug der Täter eine schwarze Lederjacke und eine blaue Hose. Zeugenhinweise nimmt die Polizei Hamm unter der Telefonnummer 02381 916-0 oder per Email unter hinweise.hamm@polizei.nrw.de entgegen. (nue)

