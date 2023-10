Polizeipräsidium Hamm

POL-HAM: Widerstand gegen Einsatzkräfte - eine Beamtin verletzt

Hamm (ots)

Eine 25-jährige Polizeibeamtin wurde am frühen Sonntagmorgen durch den Faustschlag eines 30-jährigen Bockum-Hövelers verletzt. Die Einsatzkräfte wurden am Sonntag, 29. Oktober, 00.58 Uhr zur Hohenhöveler Straße gerufen. Den Anlass für den Einsatz gab der 30-jährige selbst, indem er in einer fremden Wohnung randalierte. Er verwüstete diese, die Wohnungsinhaberin musste die Polizei alarmieren. Vor Ort stellte sich heraus, dass der Störer stark alkoholisiert war. Dem ausgesprochenen Platzverweis kam er nicht nach und verhielt sich fortwährend unkooperativ. Er musste schließlich zur zur Durchsetzung des Platzverweises in Gewahrsam genommen werden. Im Zuge der Maßnahme schlug er der 25-jährigen Beamtin mit der Faust in das Gesicht. Damit nicht genug, er schlug anschließend noch nach einem weiteren Beamten. Der Randalierer wurde durch die Einsatzkräfte gefesselt und zur Durchsetzung des Platzverweises und zur Verhinderung weiterer Straftaten in Gewahrsam genommen. Die Polizeibeamtin war infolge ihrer Verletzungen nicht mehr dienstfähig. Den 30-jährigen erwartet nun ein Strafverfahren wegen Widerstandes gegen Vollstreckungsbeamte. (nue)

