POL-HAM: Jugendlicher Räuber flüchtet auf einem Roller vor der Polizei

Hamm (ots)

Ein 16jähriger Hammer wurde am Samstag, 28. Oktober, 16.55 Uhr Opfer eines Raubes im Parkhaus in der Poststraße. Der 16-jährige hielt sich hier mit etwa 7 weiteren männlichen Personen auf. Der Geschädigte wurde durch Faustschläge und durch Fußtritte aus der Gruppe angegangen und zu Boden gedrückt. Hier wurde ihm unter anderem die Geldbörse entwendet. Im Zuge der Ermittlungen vor Ort ergaben sich für die Polizei zumindest erste Hinweise auf einen ebenfalls 16-jährigen Tatverdächtigen und ein Kleinkraftrad (Motorroller), mit dem der Tatverdächtige geflüchtet sein soll. Im Zuge der Fahndungsmaßnahmen konnte der 16jährige auf dem benannten Roller im Bereich eines Schnellrestaurants auf der Münsterstraße festgestellt werden. Hier hielten sich auch weitere männliche Personen auf. Die Personen flüchteten bei Erkennen des Streifenwagens. Auch der 16-jährige flüchtete mit seinem Motorroller über die Phillip-Reis-Straße und die Münsterstraße. Anschließend fuhr er auf den Mitteldamm zwischen Lippe und Kanal in Richtung Westen. Eine zweite eingesetzte Besatzung eines Streifenwagens kam ihm hier jedoch entgegen und konnte die weitere Fahrt des 16-jährigen verhindern. Der Jugendliche war jedoch immer noch nicht zu stoppen und sprang von seinem Roller. Er flüchtete zu Fuß weiter. Im Verlauf der nun fußläufigen Flucht überwand er zwei Zaunanlagen und versteckte sich auf einem Firmengelände nahe dem Kanal. Mithilfe weiterer Beamter konnte das Firmengelände von der Polizei umstellt werden. Bei der anschließenden Durchsuchung konnte der 16-jährige entdeckt und zunächst festgenommen werden. Wie sich herausstellte, war nicht im Besitz der erforderlichen Fahrerlaubnis. Zudem ergaben sich Hinweise darauf, dass der von ihm geführte Roller aus einem Diebstahl stammt. Der Roller wurde sichergestellt. Letztlich wurde der 16-jährige Tatverdächtige in die Obhut seiner Eltern übergeben. Weitere Tatverdächtige wurden im Zuge der Fahndung nicht angetroffen. Mögliche Zeugen werden gebeten sich bei der Polizei unter der Telefonnummer 02381 916-0 oder per Mail an hinweise.hamm@polizei.nrw.de zu melden. (nue)

