Polizeipräsidium Hamm

POL-HAM: Eine Schwerverletzte, zwei Leichtverletzte bei Frontalzusammenstoß

Hamm (ots)

2 Leichtverletzte sowie eine schwerverletzte Person sind die Bilanz eines Verkehrsunfalles auf der Hafenstraße am Freitag, 27. Oktober, 14.40 Uhr. Aus bislang ungeklärter Ursache geriet ein 57jähriger Fahrer eines Kleintransporters der Marke Ford in den Gegenverkehr. Hier kam es zum frontalen Zusammenstoß mit einem BMW eines 47-jährigen. Der BMW befuhr die Hafenstraße in Fahrtrichtung Osten. Durch den Zusammenstoß wurde die 48-jährige Beifahrerin des BMW leicht, sowie eine weitere 77-jährige Mitfahrerin schwer verletzt. Der 57-jährige Fahrer des Kleintransporters wurde ebenfalls leicht verletzt. Alle verletzten Personen wurden örtlichen Krankenhäusern zugeführt. Die 77-jährige verblieb in stationärer Behandlung, die weiteren Verletzten wurden nach ambulanter Behandlung entlassen. Für die Dauer der Unfallaufnahme wurde die Hafenstraße in beide Fahrtrichtungen gesperrt, beide Fahrzeuge mussten abgeschleppt werden. Der entstandene Sachschaden wird auf ca. 55.000 Euro geschätzt. (nue)

