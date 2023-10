POL-HAM: Sechsjähriger bei Verkehrsunfall schwer verletzt

Hamm-Herringen (ots) - Zwei bislang unbekannte Tatverdächtige verschafften sich am Freitag, 27. Oktober, gegen 1.13 Uhr, gewaltsam Zugang zu einem Lebensmittelgeschäft an der Dortmunder Straße - anschließend flüchteten sie. Nachdem sie gewaltsam eine Zugangstür aufhebelten und so in das Geschäft gelangten, flüchteten sie mit Tabakwaren als Diebesgut. Während ...

mehr