Polizeipräsidium Hamm

POL-HAM: Audi bei Unfallflucht beschädigt - 5000 Euro Sachschaden

Hamm (ots)

Ein grauer Audi ist am Freitag, 27. Oktober zwischen 13 Uhr und 20 Uhr bei einem Verkehrsunfall in der Friesenstraße beschädigt worden - der Verursacher flüchtete. Der beschädigte Audi befand sich zur Tatzeit auf einem Parkplatz in Höhe Friesenstraße 31 und wurde im Bereich der linken Fahrzeugfront erheblich beschädigt. Der Sachschaden wird auf etwa 5.000 Euro geschätzt. Hinweise zu dem flüchtigen Verursacher nimmt die Polizei Hamm unter der Telefonnummer 02381 916 0 oder unter hinweise.hamm@polizei.nrw.de entgegen. (nue)

Original-Content von: Polizeipräsidium Hamm, übermittelt durch news aktuell