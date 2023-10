Polizeipräsidium Hamm

POL-HAM: 1 leichtverletzte Person nach missglücktem Fahrstreifenwechsel

Hamm (ots)

Durch einem missglückten Fahrstreifenwechsel verletzte sich am Samstag, 28.10.2023, 13.35 Uhr eine 36-jährige Fiat-Fahrerin leicht. Die 36-jährige aus Hamm befuhr die Heessener Straße in Fahrtrichtung Osten und hatte sich zunächst auf dem dortigen Linksabbiegerstreifen eingeordnet. Aufgrund ungeklärter Umstände wechselte sie von diesem Abbiegefahrstreifen nach rechts und übersah hierbei einen BMW mit Anhänger. Ein 32-jähriger Hammer befuhr mit diesem BMW ebenfalls die Heessener Straße in Richtung Osten. Durch den Zusammenstoß dieser Fahrzeuge wurde der Fiat gegen einen weiteren vorausfahrenden Audi eines 53-jährigen geschoben. Die Fiat-Fahrerin wurde leicht verletzt einem Hammer Krankenhaus zugeführt, welches sie nach ambulanter Behandlung entlassen konnte. Der Fiat, sowie der Anhänger mussten abgeschleppt werden. Für die Dauer der Unfallaufnahme wurde die Heessener Straße in Fahrtrichtung Osten gesperrt. Es entstand Sachschaden von geschätzten 7.000 Euro. (nue)

