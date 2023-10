POL-PPRP: Israelflagge gestohlen - Zeugen gesucht

Ludwigshafen (ots) - Am Donnerstagnachmittag (26.10.2023), gegen 16:10 Uhr, sprachen zwei unbekannte Männer eine 93-Jährige vor ihrer Wohnung in der Fontanestraße an und gaben sich ihr gegenüber als Handwerker aus. Sie berichteten der Seniorin, dass es im Nachbarhaus zu einem Wasserrohrbruch gekommen sei und man nun den Wasserdruck in ihrer Wohnung überprüfen müsse. In der Wohnung lenkte einer der Täter die Frau ...

