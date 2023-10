Polizeipräsidium Rheinpfalz

POL-PPRP: Trickdiebe entwenden mehrere tausend Euro

Ludwigshafen (ots)

Am Donnerstagnachmittag (26.10.2023), gegen 16:10 Uhr, sprachen zwei unbekannte Männer eine 93-Jährige vor ihrer Wohnung in der Fontanestraße an und gaben sich ihr gegenüber als Handwerker aus. Sie berichteten der Seniorin, dass es im Nachbarhaus zu einem Wasserrohrbruch gekommen sei und man nun den Wasserdruck in ihrer Wohnung überprüfen müsse. In der Wohnung lenkte einer der Täter die Frau ab, während der andere unbemerkt eine Geldkassette mit über 2.000 Euro Bargeld stahl.

Die Frau beschrieb die Täter als circa 50-60 Jahre alt, einer der Männer sei circa 1,70 Meter groß und stämmig.

Wer kann Hinweise auf die Identität der Männer geben? Sachdienliche Hinweise bitte an die Polizeiinspektion Ludwigshafen 1, Telefonnummer 0621 963-2122 oder per E-Mail piludwigshafen1@polizei.rlp.de .

Ältere Menschen werden immer wieder Opfer von Trickdiebstählen und Betrügereien, da sie von Tätern oftmals als leichte "Beute" angesehen werden. Tipps wie sie sich vor Trickdieben und Betrügern schützen können finden sie unter www.polizei-beratung.de Wir wollen, dass Sie sicher leben - Ihre Polizei

Original-Content von: Polizeipräsidium Rheinpfalz, übermittelt durch news aktuell