POL-PPRP: Einbruch in Café

Ludwigshafen (ots) - Im Zeitraum zwischen dem 12.10.2023 und dem 26.10.2023 verschafften sich Unbekannte Zutritt einer Veranstaltungsörtlichkeit in der Rollesstraße und entwendeten Spirituosen. Der genaue Sachschaden ist bisher nicht bekannt. Sachdienliche Hinweise bitte an die Polizeiinspektion Ludwigshafen 2, Telefonnummer 0621 963-2222 oder per E-Mail piludwigshafen2@polizei.rlp.de . Rückfragen bitte an: ...

mehr