Polizeipräsidium Rheinpfalz

POL-PPRP: Auseinandersetzung zwischen mehreren Personen

Ludwigshafen (ots)

Am Donnerstagabend (26.10.2023, 22.31 Uhr) kam es zu einer körperlichen Auseinandersetzung zwischen mehreren Personen im Alter von 14 bis 20 Jahren am Berliner Platz. Während der Auseinandersetzung wurde auch ein Pfefferspray und ein Teleskopschlagstock verwendet. Ein 16-Jähriger wurde dabei leicht verletzt und musste in einem Krankenhaus medizinisch versorgt werden. Die Polizei hat die Ermittlungen aufgenommen und sucht weitere Zeugen. Wer hat etwas gesehen? Sachdienliche Hinweise bitte an die Polizeiinspektion Ludwigshafen 1, Telefonnummer 0621 963-2122 oder per E-Mail piludwigshafen1@polizei.rlp.de .

