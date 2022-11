POL-PDLU: Unter Drogeneinfluss am Straßenverkehr teilgenommen

Limburgerhof (ots) - Beim Einfahren in einen Kreisverkehr auf der L533 übersah eine 75-jährige Verkehrsteilnehmerin aus Mutterstadt mit ihrem Pkw einen 86-jährigen E-Bike-Fahrer aus Limburgerhof und touchierte diesen, wodurch dieser zu Fall kam. Da der 86-jährige danach über Schmerzen in der Hüfte und an der Schulter klagte, wurde er zur weiteren medizinischen Versorgung in ein Ludwigshafener Krankenhaus verbracht. ...

