Polizei Bielefeld

POL-BI: Alkoholisierter Fahrer trifft auf Streifenwagen

Bielefeld (ots)

HC/ Bielefeld- Mitte-

Die Fahrt eines betrunkenen Bielefelders führte ihn am Samstag, 07.01.2022, entgegen der vorgeschriebenen Fahrtrichtung in die Kontrolle eines Streifenwagens.

Ein 22-jähriger Bielefelder fuhr gegen 04:20 Uhr mit seinem BMW über die Turnerstraße in Richtung Kesselbrink und bog nach links in die Friedrich-Verleger-Straße ab. Während er verbotswidrig entgegen der Einbahnstraße in Richtung Jahnplatz fuhr, kam ihm ein Streifenwagen der Polizei entgegen.

Die Polizisten hielten den BMW an und kontrollierten ihn. Die Beamten nahmen Alkoholgeruch wahr und führten mit dem 22-Jährigen einen Alkoholvortest durch, der positiv verlief.

Eine Ärztin entnahm dem Bielefelder auf der Polizeiwache eine Blutprobe. Die Polizisten stellten seinen Führerschein sicher.

