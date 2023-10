Polizeipräsidium Hamm

POL-HAM: Zwei leichtverletzte Insassen nach Auffahrunfall - Verursacherin unter Alkoholeinfluss

Hamm (ots)

Eine 38-jährige Opel-Fahrerin sowie ein mitfahrendes 6-jähriges Kind wurden am Sonntag, 29. Oktober, 18.50 Uhr bei einem Auffahrunfall an der Kreuzung Hafenstraße / Radbodstraße leicht verletzt. Die 38-jährige befuhr die Hafenstraße in Richtung Stadtmitte und musste an der Kreuzung vor einer roten Ampel warten. Zu diesem Zeitpunkt fuhr eine 66-jährige Nissan-Fahrerin aus Hamm auf den stehenden Opel auf. Durch den Aufprall verletzten sich die 38-jährige sowie die 6-jährige leicht und wurden einem hiesigen Krankenhaus zugeführt. Dieses konnten sie nach ambulanter Behandlung verlassen. Zur Unfallzeit befanden sich 5 Personen in dem Opel, die übrigen Personen blieben unverletzt. Im Zuge der Unfallaufnahme konnten die Beamten bei der 66-jährigen Verursacherin Alkoholeinfluss feststellen. Sie wurde auf der Polizeiwache einer Blutprobe unterzogen, ihr Führerschein wurde sichergestellt. Es entstand Sachschaden in Höhe von 6.000 Euro. (nue)

