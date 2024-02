Polizeidirektion Kaiserslautern

POL-PDKL: Unfall mit Personenschaden

Ramstein-Miesenbach (ots)

Ein Kradfahrer kommt beim Befahren der Auffahrt zur BAB 6 in Fahrtrichtung Kaiserslautern in Folge einer Fahrbahnverschmutzung zu Fall. Durch den Sturz zieht sich der Kradfahrer einen Knochenbruch zu.

Die Auffahrt der L363 zur BAB 6 war in diesem Bereich zum Unfallzeitpunkt großflächig, vermutlich mit Altspeiseöl, verschmutzt. Es konnten am Unfallort zwei größere Flaschen davon festgestellt werden. Nach ersten Ermittlungen müssen diese von der Ladefläche eines Fahrzeuges aufgrund nicht gesicherter Ladung bei der Kurvenfahrt heruntergefallen sein. Der Unfall ereignete sich am 13.02.2024, gegen 14:30 Uhr, im Bereich der L363/A6.|pilan

Zeugen des Unfalles bzw. des Ladungsverlustes werden dringend gebeten sich mit den Beamten der Polizeiinspektion Landstuhl unter der Telefonnummer 06371 805-0 in Verbindung zu setzen.

