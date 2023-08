Polizeipräsidium Konstanz

POL-KN: (Aach, Lkr. Konstanz) Schmuck im Wert von mehreren zehntausend Euro aus Verkaufsstand bei Festival gestohlen - Polizei bittet um Hinweise (11.08.2023)

Aach (ots)

Schmuck im Wert von mehreren zehntausend Euro hat ein Unbekannter am Freitagabend aus einem Verkaufsstand eines Goldschmieds auf einem Festival in der Singener Straße gestohlen. Im Zeitraum zwischen 23.15 Uhr und 23.45 Uhr verschaffte sich der unbekannte Täter unbefugt Zutritt zu dem verschlossenen, kurzzeitig unbeaufsichtigten Zelt. Dort entwendete er vom Verkaufstisch zwei vollbestückte Schmucksetzkästen mit einer Vielzahl an Halsketten, Armbändern und Ringen. Bei einem der beiden Schautische zerschlug der Täter zuvor die Scheibe der Glasvitrine, um an die Schmucklagen zu gelangen. In der Nähe des Zeltes leerte er die Setzkästen und ließ sie zurück. Zeugen, die Verdächtiges, insbesondere im Bereich der Schmuckstände beobachtet haben, oder sonst Hinweise auf die oder den unbekannten Täter geben können, werden gebeten, sich unter der Tel. 07731 888-0, beim Polizeirevier Singen zu melden.

