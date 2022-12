Polizeipräsidium Westpfalz

POL-PPWP: Verdächtige Personen in der Danziger Straße

Weilerbach (Kreis Kaiserslautern) (ots)

Am Dienstagmittag werden der Polizei mehrfach bettelnde Personen gemeldet. Die Verdächtigen waren in der Danziger Straße sowie in der Deutschherrenstraße unterwegs. Eine der Anwohnerin gab den Frauen vor ihrer Tür fünf Euro. Einige Zeit später, bemerkte sie, dass ihr Schlüsselbund nicht mehr da war. Die 68-Jährige vermutete zunächst, dass dieser durch die Unbekannten gestohlen wurde. Die polizeilichen Ermittlungen laufen. Zeugen, die Hinweise zu den Personen geben können, werden gebeten sich bei der Polizeiinspektion Kaiserslautern 2 unter der Telefonnummer 0631-369 2250 zu melden.|Lkh

