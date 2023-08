Polizeipräsidium Konstanz

POL-KN: (Singen, Lkr. Konstanz) Betrunken Unfall verursacht - 14.000 Euro Blechschaden (12.08.2023)

Singen (ots)

Ein betrunkener Autofahrer hat in der Nacht auf Samstag auf der Romeiasstraße einen Unfall mit insgesamt rund 14.000 Euro Blechschaden verursacht. Der 41-Jährige fuhr gegen 1 Uhr mit einem Renault Espace in Richtung der Ekkehardstraße. Dabei touchierte er einen ordnungsgemäß am Fahrbahnrand geparkten Ford Kuga. Ein im Rahmen der Unfallaufnahme durchgeführter Alkoholtest bei dem Renaultfahrer ergab einen Wert von rund 0,8 Promille. Der Mann musste sein Auto stehenlassen und in einem Krankenhaus eine Blutprobe abgeben. An seinem Auto entstand Blechschaden in Höhe von rund 4.000 Euro, den Schaden am Ford schätzte die Polizei auf rund 10.000 Euro. Ihn erwartet nun eine Anzeige wegen der Fahrt unter Alkoholeinfluss und dem dabei verursachten Unfall.

