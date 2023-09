Polizei Lippe

POL-LIP: Kreis Lippe/Detmold. Vorbereitung auf mögliche Gefahren und richtigen Umgang mit dem Pedelec - Polizei bietet kostenlose Seminare.

Der Trend in der Bevölkerung, immer mehr und immer längere Strecken mit dem Fahrrad bzw. dem Pedelec zurückzulegen, ist auch im Kreis Lippe ungebrochen. Leider hat die Zunahme dieser Verkehrsbeteiligung in den letzten Jahren auch zu einem Anstieg der Unfälle mit Personen auf dem Fahrrad und Pedelec geführt. Daher hat es sich die lippische Polizei zum Ziel gesetzt mit unterschiedlichen Maßnahmen der Verkehrsunfallprävention gegen die steigenden Unfallzahlen dieser Zielgruppe vorzugehen - getreu der Devise "Fahr Rad - mit Sicherheit".

Vor allem bei der Nutzung von Pedelecs und E-Bikes sind einige Besonderheiten und mehr mögliche Gefahrenquellen im Vergleich zum normalen Radfahren zu beachten: Sie sind etwa 10 kg schwerer als "Bio-Bikes" und haben einen anderen Schwerpunkt sowie eine zügige Beschleunigung. Man benötigt nur eine geringe Muskelkraft, um voran zu kommen und bremst durch Scheibenbremsen sehr abrupt. Wer mit Pedelec oder E-Bike unterwegs ist, braucht daher eine schnelle Reaktionsfähigkeit und darf die Beschleunigung sowie Geschwindigkeit nicht unterschätzen. Mit dem Blick sollte man zusätzlich stets 5 bis 10 Meter voraus sein, um schnell genug reagieren zu können.

In diesem Zusammenhang bietet die Verkehrssicherheitsberatung im Oktober wieder zwei spezielle Pedelec-Seminare für Interessierte aller Altersklassen an. Denn inzwischen sind es Menschen jeden Alters, die ihr normales Fahrrad längst gegen ein Pedelec oder E-Bike ausgetauscht haben. Die nächsten Termine sind:

- 04.10.2023 von 14 - 17 Uhr - 05.10.2023 von 9 - 12 Uhr

Die kostenlosen Seminare finden im Waldweg 20 in Detmold auf dem Polizeigelände der Direktion Verkehr statt. Es werden theoretisch und praktisch wichtige Verkehrsregeln, technische und rechtliche Neuerungen und Gefahren für Personen auf dem Pedelec vermittelt. Darüber hinaus gibt es für alle Teilnehmer hilfreiche Tipps für Rad- und Helmeinstellungen. Wer teilnehmen möchte, bringt bitte zum Seminar sein eigenes Pedelec sowie einen Helm mit, damit der Übungsparcours sicher bewältigt werden kann. Anmeldungen für das Seminar nimmt die Polizei Lippe telefonisch unter (05231) 609-4012 entgegen (Mo. - Fr. von 8 - 12 Uhr) oder per E-Mail unter DirV.FueSt.lippe@polizei.nrw.de (bitte Name, Geburtsdatum, Wohnort und telefonische Erreichbarkeit angeben).

