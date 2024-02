Polizei Salzgitter

POL-SZ: Pressemitteilung der Polizei Peine vom 24.02.2024

Peine (ots)

Einbruch in Schulgebäude

In der Zeit zwischen Donnerstag, 22.02., 17:30 Uhr und Freitag, 23.02., 06:00 Uhr kam es zu einem Einbruch in ein Schulgebäude in Hohenhameln, Am Schulzentrum. Durch bislang unbekannte Täter wurden diverse Fensterscheiben eingeworfen, im Gebäude wurden mehrere Zimmer verwüstet und Gegenstände beschädigt. Es entstand Schaden in Höhe von ca. 12500 Euro.

Einbruch in Einfamilienhaus

Zwischen dem 09.02.2024 und dem 23.02.2024 kam es zu einem Einbruch in ein Einfamilienhaus in der Theodor-Körner-Straße in Peine. Dort wurde durch unbekannte Täter ein Fenster aufgehebelt. Diebesgut wurde vermutlich nicht entwendet. Der Sachschaden liegt bei 500 Euro.

Sachbeschädigung an Pkw

In der Schützenstraße in Ilsede / Bülten wurden in der Zeit zwischen dem 22.02., 19 Uhr und dem 23.02., 07:55 Uhr Reifen an mehreren geparkten Pkw beschädigt. Wer Hinweise auf den / die Täter geben kann wird gebeten, sich bei der Polizeistation Ilsede oder der Polizei Peine zu melden.

Verkehrsunfall

Am 23.02.24 um 12:50 Uhr kam es auf der K 33 zwischen Vöhrum und Rosenthal zu einem Verkehrsunfall zwischen einer 18jährigen VW-Fahrerin und einer 37jährigen Ford-Fahrerin. Die 18jährige befuhr die K 33 aus Vöhrum kommend wollte nach links in einen Feldweg abbiegen. Die 37jährige überholte die verkehrsbedingt wartende VW-Fahrerin, die in diesem Moment abbog, so dass es zu einem Zusammenstoß kam. Die 37jährige und ihr Beifahrer wurden leichtverletzt in ein Krankenhaus verbracht.

Am 23.02.24 um 15 Uhr kam es in der Albert-Schweitzer-Straße in Vechelde / Einmündung Hildesheimer Straße zu einem Zusammenstoß zwischen einem Pkw Daimler und einem 8jährigen Kind. Das Kind kam hierbei zu Fall und wurde leicht am Fuß verletzt.

