POL-SZ: Pressemitteilung des Polizeikommissariats Wolfenbüttel vom Samstag, 24. Februar 2024:

Bewaffneter Raubüberfall auf Lebensmittelmarkt - Zeugen gesucht

Am gestrigen Freitagabend, gegen 21.30 Uhr, betrat ein maskierter Täter einen Lebensmittelmarkt in der Dietrich-Bonhoeffer-Straße in Wolfenbüttel. Unter Vorhalt einer Pistole forderte der Unbekannte den Kassierer zur Herausgabe des Bargeldes auf. Schließlich bediente sich der Langfinger selbst am Kasseninhalt. Anschließend flüchtete der Räuber in unbekannte Richtung. Eine sofort eingeleitete Fahndung - auch unter Einbeziehung eines Polizeihubschraubers - führte nicht zur Ergreifung des Täters. Der 21-jährige Kassierer erlitt einen leichten Schock. Aus ermittlungstaktischen Gründen werden keine Angaben zur Höhe des erbeuteten Bargeldes gemacht. Laut Zeugenaussagen soll der männliche Täter 170-185 cm groß und von normaler Statue gewesen sein. Er soll bei der Tatausführung eine auffällige, goldfarbene Bomberjacke getragen haben, welche mit mehreren Drachenmotiven bedruckt war. Zudem soll der Räuber mit einer schwarzgrauen Jogginghose sowie schwarzen Handschuhen bekleidet gewesen sein. Zur Verdeckung seines Gesichtes habe er eine schwarze Skimaske getragen. Sachdienliche Hinweise bitte an das Polizeikommissariat Wolfenbüttel, Tel.: 05331/933-0.

Versuchter Einbruch in Wohnhaus

Unbekannte Einbrecher hatten es in der Nacht von Donnerstag auf Freitag auf ein Einfamilienhaus in der Straße "Am Roten Amte" in Wolfenbüttel abgesehen. Allerdings blieb dem Hauseigentümer der ungebetene Besuch erspart, denn die Täter scheiterten beim Aufbrechen der Eingangstür. Am Freitagmorgen wurde der Bewohner schließlich anhand die Tatspuren auf den Einbruchversuch aufmerksam. Zeugen, die verdächtige Personen in Tatortnähe beobachtet haben, werden gebeten sich mit dem Polizeikommissariat Wolfenbüttel unter der Telefonnummer 05331/933-0 in Verbindung zu setzen.

