Polizei Salzgitter

POL-SZ: Pressemitteilung der Polizei Peine vom 23.02.2024: Polizei sucht Zeugen - 18-Jähriger bei Unfall verletzt

Peine (ots)

Bereits am 17.02. ereignete sich gegen 06:00 Uhr ein Verkehrsunfall auf der B1 bei Groß Lafferde. Ein 18-jähriger Seat-Fahrer wurde dabei verletzt, die Polizei in Ilsede sucht jetzt nach Zeugen. Ein Zeuge meldete der Polizei, dass auf der B1 zwischen Bettmar und Groß Lafferde ein Auto verunfallt sei und am Straßenrand stehen würde. Der Zeuge sei auf die Unfallstelle zugekommen und habe den Unfall selbst nicht beobachtet. Der verunfallte 18-jährige ist zunächst schwerverletzt in ein Klinikum eingeliefert worden, er befindet sich inzwischen auf dem Wege der Besserung. Die Polizei in Ilsede bittet unter 05172 37075-0 um Hinweise. Wer hat gegen 06:00 Uhr oder kurz davor am 17.02. den Unfall eines roten Seat auf der B1 beobachtet oder den verunfallten Wagen dort gesehen.

